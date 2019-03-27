«Милуоки» обыграл «Хьюстон» в матче НБА

Встреча, прошедшая на площадке «Милуоки», завершилась со счетом 108:94 (20:25, 38:28, 32:18, 18:23). У хозяев дабл-дабл оформил Яннис Адетокунбо (19 очков, 14 подборов), 23 очка набрал Эрик Бледсо. У гостей дабл-дабл оформили Клинт Капела (17 очков, 11 подборов) и Джеймс Харден (23 очка, 10 подборов).