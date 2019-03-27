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09:58 (мск), источник: Р-Спорт

«Милуоки» обыграл «Хьюстон» в матче НБА

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. «Милуоки» обыграл «Хьюстон» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.

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Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая на площадке «Милуоки», завершилась со счетом 108:94 (20:25, 38:28, 32:18, 18:23). У хозяев дабл-дабл оформил Яннис Адетокунбо (19 очков, 14 подборов), 23 очка набрал Эрик Бледсо. У гостей дабл-дабл оформили Клинт Капела (17 очков, 11 подборов) и Джеймс Харден (23 очка, 10 подборов).

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Результаты других встреч:

«Кливленд» — «Бостон» — 106:116;.

«Шарлотт» — «Сан-Антонио» — 125:116;.

«Майами» — «Орландо» — 99:104;.

«Торонто» — «Чикаго» — 112:103;.

«Миннесота» — «Лос-Анджелес» — 111:122;.

«Нью-Орлеан» — «Атланта» — 120:130;.

«Даллас» — «Сакраменто» — 121:125;.

«Денвер» — «Детройт» — 95:92;.

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Вашингтон» — 124:106.

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