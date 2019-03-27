«Милуоки» обыграл «Хьюстон» в матче НБА
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. «Милуоки» обыграл «Хьюстон» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. «Милуоки» обыграл «Хьюстон» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.
Встреча, прошедшая на площадке «Милуоки», завершилась со счетом 108:94 (20:25, 38:28, 32:18, 18:23). У хозяев
Результаты других встреч:
«Кливленд» — «Бостон» — 106:116;.
«Шарлотт» — «Сан-Антонио» — 125:116;.
«Майами» — «Орландо» — 99:104;.
«Торонто» — «Чикаго» — 112:103;.
«Миннесота» — «Лос-Анджелес» — 111:122;.
«Нью-Орлеан» — «Атланта» — 120:130;.
«Даллас» — «Сакраменто» — 121:125;.
«Денвер» — «Детройт» — 95:92;.
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Вашингтон» — 124:106.