«Голден Стэйт» обыграл «Мемфис» в матче НБА
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. «Голден Стэйт» обыграл «Мемфис» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. «Голден Стэйт» обыграл «Мемфис» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.
Встреча, прошедшая на площадке «Мемфиса», завершилась со счетом 118:103 (31:37, 35:23, 23:24, 29:19) в пользу действующего чемпиона НБА, в составе которого Стефен Карри сделал
У «Мемфиса»
Результаты других встреч:
«Оклахома-Сити» — «Индиана» — 107:99;.
«Чикаго» — «Портленд» — 98:118;.
«Финикс» — «Вашингтон» — 121:124;.
«Юта» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 115:100.