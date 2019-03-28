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10:49 (мск), источник: Р-Спорт

«Голден Стэйт» обыграл «Мемфис» в матче НБА

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. «Голден Стэйт» обыграл «Мемфис» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.

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Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая на площадке «Мемфиса», завершилась со счетом 118:103 (31:37, 35:23, 23:24, 29:19) в пользу действующего чемпиона НБА, в составе которого Стефен Карри сделал дабл-дабл (28 очков, 10 подборов), а Кевин Дюрант набрал 28 очков.

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У «Мемфиса» дабл-дабл оформили Йонас Валанчунас (27 очков, 13 подборов) и Бруно Кабокло (17 очков, 13 подборов).

Результаты других встреч:

«Оклахома-Сити» — «Индиана» — 107:99;.

«Чикаго» — «Портленд» — 98:118;.

«Финикс» — «Вашингтон» — 121:124;.

«Юта» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 115:100.

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