«Голден Стэйт» обыграл «Мемфис» в матче НБА

Встреча, прошедшая на площадке «Мемфиса», завершилась со счетом 118:103 (31:37, 35:23, 23:24, 29:19) в пользу действующего чемпиона НБА, в составе которого Стефен Карри сделал дабл-дабл (28 очков, 10 подборов), а Кевин Дюрант набрал 28 очков.