«Сан-Антонио» победил «Кливленд», Дерозан набрал 25 очков
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Баскетболисты «Сан-Антонио Сперс» одержали победу над «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Баскетболисты «Сан-Антонио Сперс» одержали победу над «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, прошедшая в четверг в
В рамках этого матча состоялась торжественная церемония по выводу из обращения 20-го номера, под которым за «Сан-Антонио» выступал Эмануэль Жинобили, завершивший карьеру в 2018 году. В составе «Сперс» аргентинец четыре раза становился чемпионом НБА.
Другие встречи дня завершились со следующими результатами:
«Детройт» — «Орландо» — 115:98.
«Филадельфия» — «Бруклин» — 123:110,
«Майами» — «Даллас» — 105:99,
«Нью-Йорк» — «Торонто» — 92:117,
«Милуоки» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 128:118,
«Нью-Орлеан» — «Сакраменто» — 121:118,
«Хьюстон» — «Денвер» — 112:85.