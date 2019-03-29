«Сан-Антонио» победил «Кливленд», Дерозан набрал 25 очков

Встреча, прошедшая в четверг в Сан-Антонио, завершилась со счетом 116:110 (27:28, 17:25, 40:28, 32:29) в пользу «Сперс». В составе победителей 25 очков набрал Демар Дерозан. У проигравших 24 очками отметился Коллин Секстон.

В рамках этого матча состоялась торжественная церемония по выводу из обращения 20-го номера, под которым за «Сан-Антонио» выступал Эмануэль Жинобили, завершивший карьеру в 2018 году. В составе «Сперс» аргентинец четыре раза становился чемпионом НБА.