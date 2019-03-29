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09:18 (мск), источник: Р-Спорт

«Сан-Антонио» победил «Кливленд», Дерозан набрал 25 очков

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Баскетболисты «Сан-Антонио Сперс» одержали победу над «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного чемпионата НБА.

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Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая в четверг в Сан-Антонио, завершилась со счетом 116:110 (27:28, 17:25, 40:28, 32:29) в пользу «Сперс». В составе победителей 25 очков набрал Демар Дерозан. У проигравших 24 очками отметился Коллин Секстон.

В рамках этого матча состоялась торжественная церемония по выводу из обращения 20-го номера, под которым за «Сан-Антонио» выступал Эмануэль Жинобили, завершивший карьеру в 2018 году. В составе «Сперс» аргентинец четыре раза становился чемпионом НБА.

Другие встречи дня завершились со следующими результатами:

«Детройт» — «Орландо» — 115:98.

«Филадельфия» — «Бруклин» — 123:110,

«Майами» — «Даллас» — 105:99,

«Нью-Йорк» — «Торонто» — 92:117,

«Милуоки» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 128:118,

«Нью-Орлеан» — «Сакраменто» — 121:118,

«Хьюстон» — «Денвер» — 112:85.

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