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14:20 (мск), источник: Р-Спорт

СМИ: Цай хочет купить у Прохорова «Бруклин Нетс»

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Соучредитель китайской интернет-компании Alibaba Group Джозеф Цай ведет переговоры о приобретении арены клуба НБА «Бруклин Нетс» у российского бизнесмена Михаила Прохорова, сообщает New York Post.

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Источник: AP 2019

Как отмечает издание, переговоры могут открыть для Цая дорогу к тому, чтобы стать новым владельцем клуба.

В апреле прошлого года Прохоров продал Цаю 49% акций команды за 1 миллиард долларов. Согласно условиям сделки, Цай имеет право выкупить оставшуюся долю в клубе перед началом сезона-2021/22 за 1,35 миллиарда долларов. Источники New York Post отмечают, что в случае покупки арены Цаю будет проще получить контроль над клубом, а сделка по продаже акций может состояться раньше запланированного ранее срока.

Прохоров купил 80% акций клуба в 2009 году, когда он еще назывался «Нью-Джерси Нетс». В 2010 году НБА одобрила покупку клуба. В апреле 2012 года лига выдала согласие на переезд команды на новую арену «Барклайс-центр», располагающуюся в Бруклине, в связи с чем клуб сменил название и эмблему.

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