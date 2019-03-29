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21:18 (мск), источник: ТАСС

Источник, близкий к Прохорову, опроверг информацию о возможной продаже арены клуба НБА

МОСКВА, 29 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сообщение о том, что китайский бизнесмен Джозеф Цай ведет переговоры с российским предпринимателем Михаилом Прохоровым о покупке арены клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин» Barclays Center в Нью-Йорке, не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник, близкий к Прохорову.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее о переговорах Цая с Прохоровым сообщила американская газета New York Post. В прошлом сезоне китайский бизнесмен купил миноритарный пакет акций клуба за $1 млрд и по условиям соглашения сможет выкупить у Прохорова оставшийся 51% до сезона-2021/22 за $1,35 млрд. Сообщается, что благодаря покупке арены китайцу будет проще стать полноправным владельцем клуба, так как НБА предпочитает, чтобы арены клубов принадлежали их владельцам. На данный момент Цаю принадлежит 49% акций «Бруклина».

«Сообщение New York Post о продаже арены не соответствует действительности», — сказал собеседник ТАСС.

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Россиянин купил 80% акций клуба в 2009 году за $223 млн, тогда он назывался «Нью-Джерси Нетс». В мае 2010 года сделку одобрила НБА, в апреле 2012 года лига выдала согласие на переезд команды на новую арену, располагающуюся в нью-йоркском районе Бруклин, в связи с чем клуб сменил название и эмблему. В 2015 году Прохоров завершил сделку по покупке оставшихся 20% акций клуба и стал единоличным владельцем «Бруклина».

Цай является одним из основателей и действующим вице-президентом компании Alibaba Group. Интернет-холдинг управляет такими площадками, как Aliexpress, Tmall.com, Taobao.com. Его состояние, по данным Forbes, составляет $9,9 млрд.

«Бруклин» занимает седьмое место в Восточной конференции НБА, находясь в зоне выхода в плей-офф. В активе команды 38 побед в 76 матчах.

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