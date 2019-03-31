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00:59 (мск), источник: Р-Спорт

Леброн Джеймс не сыграет за «Лейкерс» до конца регулярного сезона НБА

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не поможет команде до конца регулярного чемпионата НБА из-за травмы паха, сообщается на официальном сайте команды.

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Источник: AP 2019

Как отмечается в совместном заявлении президента клуба по баскетбольным операциями Мэджика Джонсона и генерального менеджера Роба Пелинки, такое решение принято после консультаций с медицинским штабом команды.

«Это позволит ему полностью восстановиться после травмы паха, что важно для будущего как игрока, так и клуба», — говорится в заявлении.

Джеймс отправится с командой на выездные матчи с «Нью-Орлеаном» и «Оклахомой».

«Лос-Анджелес» ранее лишился шансов на выход в плей-офф НБА, до конца «регулярки» команде предстоит провести еще шесть игр. В текущем сезоне Джеймс провел 55 матчей за «Лейкерс», его средние показатели — 27,4 очка, 8,3 передачи и 8,5 подбора за игру.

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