Леброн Джеймс не сыграет за «Лейкерс» до конца регулярного сезона НБА

Источник: AP 2019

Как отмечается в совместном заявлении президента клуба по баскетбольным операциями Мэджика Джонсона и генерального менеджера Роба Пелинки, такое решение принято после консультаций с медицинским штабом команды.

«Это позволит ему полностью восстановиться после травмы паха, что важно для будущего как игрока, так и клуба», — говорится в заявлении.

Джеймс отправится с командой на выездные матчи с «Нью-Орлеаном» и «Оклахомой».