Леброн Джеймс не сыграет за «Лейкерс» до конца регулярного сезона НБА
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не поможет команде до конца регулярного чемпионата НБА
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не поможет команде до конца регулярного чемпионата НБА
Как отмечается в совместном заявлении президента клуба по баскетбольным операциями Мэджика Джонсона и генерального менеджера Роба Пелинки, такое решение принято после консультаций с медицинским штабом команды.
«Это позволит ему полностью восстановиться после травмы паха, что важно для будущего как игрока, так и клуба», — говорится в заявлении.
Джеймс отправится с командой на выездные матчи с «Нью-Орлеаном» и «Оклахомой».
«Лос-Анджелес» ранее лишился шансов на выход в