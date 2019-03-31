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8Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧМ
15Самая горячая болельщица «Салавата»
11:24 (мск), источник: Р-Спорт

«Кливленд» потерпел пятое поражение подряд в НБА, уступив «Клипперс»

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Клуб «Лос-Анджелес Клипперс» победил «Кливленд Кавальерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

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Источник: AP 2019

Встреча, состоявшаяся в субботу, завершилась со счетом 132:108 (29:29, 36:23, 28:31, 39:25).

В составе хозяев Монтрезл Харрелл набрал 23 очка, дабл-дабл оформил Джамайкл Грин (18 очков и 10 подборов), у проигравших Джордан Кларксон записал себе в актив 26 очков, Тристан Томпсон — 10 очков и 10 подборов.

«Кливленд», для которого это поражение стало пятым подряд, ранее потерял шансы на выход в плей-офф, команда из Лос-Анджелеса в плей-офф пробилась.

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