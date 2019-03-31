«Кливленд» потерпел пятое поражение подряд в НБА, уступив «Клипперс»

В составе хозяев Монтрезл Харрелл набрал 23 очка, дабл-дабл оформил Джамайкл Грин (18 очков и 10 подборов), у проигравших Джордан Кларксон записал себе в актив 26 очков, Тристан Томпсон — 10 очков и 10 подборов.

«Кливленд», для которого это поражение стало пятым подряд, ранее потерял шансы на выход в плей-офф, команда из Лос-Анджелеса в плей-офф пробилась.