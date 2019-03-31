«Кливленд» потерпел пятое поражение подряд в НБА, уступив «Клипперс»
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Клуб «Лос-Анджелес Клипперс» победил «Кливленд Кавальерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Клуб «Лос-Анджелес Клипперс» победил «Кливленд Кавальерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, состоявшаяся в субботу, завершилась со счетом 132:108 (29:29, 36:23, 28:31, 39:25).
В составе хозяев Монтрезл Харрелл набрал 23 очка,
«Кливленд», для которого это поражение стало пятым подряд, ранее потерял шансы на выход в