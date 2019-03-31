Поражение «Сакраменто» гарантировало «Сан-Антонио» выход в плей-офф НБА
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Поражение «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА против «Хьюстона» гарантировало «Сан-Антонио» и «Оклахоме» выход в
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Поражение «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА против «Хьюстона» гарантировало «Сан-Антонио» и «Оклахоме» выход в
Встреча в Хьюстоне завершилась победой хозяев паркета со счетом 119:108 (35:32, 28:28, 28:33, 28:15). Самым результативным в составе победителей стал Джеймс Харден, сделавший
Проиграв «Хьюстону», «Сакраменто» лишился шансов подняться выше девятого места. Таким образом, восьмерка участников
Результаты остальных матчей дня:
«Бруклин» — «Бостон» — 110:96,
«Индиана» — «Орландо» — 116:121,
«Детройт» — «Портленд» — 99:90,
«Нью-Йорк Никс» — «Майами» — 92:100,
«Миннесота» — «Филадельфия» — 109:118,
«Чикаго» — «Торонто» — 101:124,
«Финикс» — «Мемфис» — 115:120.