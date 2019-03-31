Поражение «Сакраменто» гарантировало «Сан-Антонио» выход в плей-офф НБА

Встреча в Хьюстоне завершилась победой хозяев паркета со счетом 119:108 (35:32, 28:28, 28:33, 28:15). Самым результативным в составе победителей стал Джеймс Харден, сделавший трипл-дабл из 50 очков, 11 подборов и 10 передач. Дабл-дабл сделал Клинт Капела (24 очка, 15 подборов). У «Сакраменто» 20 очков и 12 подборов записал на свой счет Марвин Бэгли, а Богдану Богдановичу (24 очка) не хватило одного подбора до дабл-дабла.