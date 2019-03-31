СМИ: Баскетболист клуба НБА «Даллас» Порзингис обвиняется в изнасиловании
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Латвийский центровой клуба НБА «Даллас Маверикс» Кристапс Порзингис обвиняется в изнасиловании, сообщает The New York Post.
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Латвийский центровой клуба НБА «Даллас Маверикс» Кристапс Порзингис обвиняется в изнасиловании, сообщает The New York Post.
Полиция
В той игре Порзингис повредил переднюю крестообразную связку и уже после матча пригласил свою соседку к себе в квартиру, где, как утверждает женщина, совершил насильственные действия.
По данным источника, женщина не делала никаких заявлений ранее, так как Порзингис предложил ей за молчание 68 тысяч долларов, но позднее отказался выплачивать эту сумму. Сам игрок отрицает все обвинения, по словам адвоката игрока, ФБР расследует факт вымогательства со стороны обвинения.
В феврале 2019 года Порзингис в результате обмена оказался в «Далласе» и пока на паркете не появлялся.