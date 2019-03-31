СМИ: Баскетболист клуба НБА «Даллас» Порзингис обвиняется в изнасиловании

Источник: AP 2019

Полиция Нью-Йорка начала расследование в отношении игрока после того, как женщина заявила, что Порзингис, будучи игроком «Нью-Йорк Никс», изнасиловал ее в феврале прошлого года после матча регулярного чемпионата против «Милуоки».

В той игре Порзингис повредил переднюю крестообразную связку и уже после матча пригласил свою соседку к себе в квартиру, где, как утверждает женщина, совершил насильственные действия.

По данным источника, женщина не делала никаких заявлений ранее, так как Порзингис предложил ей за молчание 68 тысяч долларов, но позднее отказался выплачивать эту сумму. Сам игрок отрицает все обвинения, по словам адвоката игрока, ФБР расследует факт вымогательства со стороны обвинения.