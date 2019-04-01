Трипл-дабл Уэстбрука не спас «Оклахому» в матче с «Далласом»

Встреча, прошедшая на площадке «Оклахома-Сити», завершилась со счетом 106:103 (31:24, 27:32, 22:19, 26:28) в пользу гостей, у которых 25 очков набрал Трей Берк. У «Оклахома-Сити» трипл-дабл оформил Расселл Уэстбрук (25 очков, 11 подборов, 11 передач), дабл-дабл — Пол Джордж (27 очков, 11 подборов) и Стивен Адамс (20 очков, 15 подборов).