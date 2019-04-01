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01:22 (мск), источник: Р-Спорт

Трипл-дабл Уэстбрука не спас «Оклахому» в матче с «Далласом»

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. «Даллас» обыграл «Оклахома-Сити» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая на площадке «Оклахома-Сити», завершилась со счетом 106:103 (31:24, 27:32, 22:19, 26:28) в пользу гостей, у которых 25 очков набрал Трей Берк. У «Оклахома-Сити» трипл-дабл оформил Расселл Уэстбрук (25 очков, 11 подборов, 11 передач), дабл-дабл — Пол Джордж (27 очков, 11 подборов) и Стивен Адамс (20 очков, 15 подборов).

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