Трипл-дабл Уэстбрука не спас «Оклахому» в матче с «Далласом»
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. «Даллас» обыграл «Оклахома-Сити» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. «Даллас» обыграл «Оклахома-Сити» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, прошедшая на площадке «Оклахома-Сити», завершилась со счетом 106:103 (31:24, 27:32, 22:19, 26:28) в пользу гостей, у которых 25 очков набрал Трей Берк. У «Оклахома-Сити»