«Голден Стэйт» разгромил «Шарлотт»
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Баскетболисты «Голден Стэйт Уорриорз» одержали крупную победу над «Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Баскетболисты «Голден Стэйт Уорриорз» одержали крупную победу над «Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Окленде, завершилась со счетом 137:90 (35:27, 36:22, 34:23, 32:18) в пользу действующего чемпиона НБА. В составе «воинов» самым результативным стал Стефен Карри, набравший 25 очков. Наибольшее количество баллов «шершням» принес Гильермо Эрнангомес — 22.
Результаты остальных игр дня:
«Нью-Орлеан» — «Лейкерс» — 102:130,
«Сан-Антонио» — «Сакраменто» — 106:113,
«Денвер» — «Вашингтон» — 90:95,
«Клипперс» — «Мемфис» — 113:96.