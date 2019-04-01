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10:24 (мск), источник: Р-Спорт

«Голден Стэйт» разгромил «Шарлотт»

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Баскетболисты «Голден Стэйт Уорриорз» одержали крупную победу над «Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного чемпионата НБА.

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Источник: AP 2019

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Окленде, завершилась со счетом 137:90 (35:27, 36:22, 34:23, 32:18) в пользу действующего чемпиона НБА. В составе «воинов» самым результативным стал Стефен Карри, набравший 25 очков. Наибольшее количество баллов «шершням» принес Гильермо Эрнангомес — 22.

Результаты остальных игр дня:

«Нью-Орлеан» — «Лейкерс» — 102:130,

«Сан-Антонио» — «Сакраменто» — 106:113,

«Денвер» — «Вашингтон» — 90:95,

«Клипперс» — «Мемфис» — 113:96.

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