«Голден Стэйт» разгромил «Шарлотт»

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Окленде, завершилась со счетом 137:90 (35:27, 36:22, 34:23, 32:18) в пользу действующего чемпиона НБА. В составе «воинов» самым результативным стал Стефен Карри, набравший 25 очков. Наибольшее количество баллов «шершням» принес Гильермо Эрнангомес — 22.