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10:38 (мск), источник: Р-Спорт

Трипл-дабл Хорфорда помог «Бостону» победить «Майами» в матче НБА

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. «Бостон» дома победил «Майами» в матче регулярного чемпионата НБА.

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Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая в понедельник в Бостоне, завершилась со счетом 110:105 (36:17, 25:30, 27:30, 22:28). В составе победителей трипл-дабл сделал Эл Хорфорд (19 очков, 11 подборов и 10 передач), Кайри Ирвинг записал в свой актив 25 очков. У гостей дабл-дабл оформил Бэм Адебайо (19 очков, 14 подборов), самым результативным был Горан Драгич (30 очков).

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Другие результаты дня:

«Индиана» — «Детройт» — 111:102,

«Бруклин» — «Милуоки» — 121:131,

«Нью-Йорк» — «Чикаго» — 113:105,

«Торонто» — «Орландо» — 121:109,

«Миннесота» — «Портленд» — 122:132,

«Даллас» — «Филадельфия» — 122:102,

«Юта» — «Шарлотт» — 111:102,

«Финикс» — «Кливленд» — 122:113.

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