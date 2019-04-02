Трипл-дабл Хорфорда помог «Бостону» победить «Майами» в матче НБА
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. «Бостон» дома победил «Майами» в матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. «Бостон» дома победил «Майами» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, прошедшая в понедельник в Бостоне, завершилась со счетом 110:105 (36:17, 25:30, 27:30, 22:28). В составе победителей
Другие результаты дня:
«Индиана» — «Детройт» — 111:102,
«Бруклин» — «Милуоки» — 121:131,
«Нью-Йорк» — «Чикаго» — 113:105,
«Торонто» — «Орландо» — 121:109,
«Миннесота» — «Портленд» — 122:132,
«Даллас» — «Филадельфия» — 122:102,
«Юта» — «Шарлотт» — 111:102,
«Финикс» — «Кливленд» — 122:113.