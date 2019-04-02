Трипл-дабл Хорфорда помог «Бостону» победить «Майами» в матче НБА

Встреча, прошедшая в понедельник в Бостоне, завершилась со счетом 110:105 (36:17, 25:30, 27:30, 22:28). В составе победителей трипл-дабл сделал Эл Хорфорд (19 очков, 11 подборов и 10 передач), Кайри Ирвинг записал в свой актив 25 очков. У гостей дабл-дабл оформил Бэм Адебайо (19 очков, 14 подборов), самым результативным был Горан Драгич (30 очков).