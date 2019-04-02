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11:23 (мск), источник: Р-Спорт

Баскетболист «Мемфиса» Валанчюнас пропустит остаток сезона из-за травмы

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Баскетболист «Мемфиса» Йонас Валанчюнас пропустит оставшуюся часть сезона из-за травмы, сообщается на сайте клуба НБА.

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Валанчюнас получил травму лодыжки в воскресной игре против «Клипперс». Отмечается, что операция 26-летнему баскетболисту не потребуется.

В нынешнем сезоне Валанчюнас, который перешел в «Мемфис» в результате обмена в феврале, в среднем за «Гриззлис» набирал 19,9 очка, делал 10,7 подбора и отдавал 2,2 передачи. «Мемфис» занимает 14-е место в Западной конференции НБА, потеряв шансы на выход в плей-офф.

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