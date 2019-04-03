«Голден Стэйт» обыграл «Денвер» в матче НБА
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. «Голден Стэйт» обыграл «Денвер» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. «Голден Стэйт» обыграл «Денвер» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, прошедшая на площадке «Голден Стэйт», завершилась со счетом 116:112 (30:24, 29:19, 27:21, 30:38). У хозяев
Результаты других встреч:
«Оклахома-Сити» — «Лейкерс» -119:103;.
«Сан-Антонио» — «Атланта» — 117:111;.
«Сакраменто» — «Хьюстон» — 105:130.