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11:57 (мск), источник: Р-Спорт

«Голден Стэйт» обыграл «Денвер» в матче НБА

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. «Голден Стэйт» обыграл «Денвер» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая на площадке «Голден Стэйт», завершилась со счетом 116:112 (30:24, 29:19, 27:21, 30:38). У хозяев дабл-дабл оформил Демаркус Казинс (28 очков, 13 подборов), у гостей Джамал Мюррэй набрал 17 очков.

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Результаты других встреч:

«Оклахома-Сити» — «Лейкерс» -119:103;.

«Сан-Антонио» — «Атланта» — 117:111;.

«Сакраменто» — «Хьюстон» — 105:130.

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