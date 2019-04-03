«Голден Стэйт» обыграл «Денвер» в матче НБА

Встреча, прошедшая на площадке «Голден Стэйт», завершилась со счетом 116:112 (30:24, 29:19, 27:21, 30:38). У хозяев дабл-дабл оформил Демаркус Казинс (28 очков, 13 подборов), у гостей Джамал Мюррэй набрал 17 очков.