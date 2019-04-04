«Хьюстон» одержал четвертую победу подряд в НБА, разгромив «Клипперс»

Встреча, состоявшаяся в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 135:103 (39:26, 29:27, 34:20, 33:30). В составе «Рокетс» Клинт Капела оформил дабл-дабл (24 очка и 15 подборов), Джеймс Харден набрал 31 очко и сделал 7 результативных передач. Харден стал третьим в истории НБА игроком после Майкла Джордана и Нейта Арчибальда, которому удалось записать себе в актив 2700 очков и 500 передач в одном сезоне.