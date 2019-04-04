«Хьюстон» одержал четвертую победу подряд в НБА, разгромив «Клипперс»
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Баскетболисты «Хьюстона» продлили победную серию в регулярном чемпионате НБА до четырех матчей, выиграв у «Лос-Анджелес Клипперс».
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Баскетболисты «Хьюстона» продлили победную серию в регулярном чемпионате НБА до четырех матчей, выиграв у «Лос-Анджелес Клипперс».
Встреча, состоявшаяся в
Результаты других матчей дня:
«Вашингтон» — «Чикаго» — 114:115,
«Детройт» — «Индиана» — 89:108,
«Орландо» — «Нью-Йорк Никс» — 114:100,
«Атланта» — «Филадельфия» — 130:122,
«Бруклин» — «Торонто» — 105:115,
«Майами» — «Бостон» — 102:112,
«Нью-Орлеан» — «Шарлотт» — 109:115,
«Даллас» — «Миннесота» — 108:110,
«Портленд» — «Мемфис» — 116:89,
«Финикс» — «Юта» — 97:118.