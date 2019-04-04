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10:00 (мск), источник: Р-Спорт

«Хьюстон» одержал четвертую победу подряд в НБА, разгромив «Клипперс»

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Баскетболисты «Хьюстона» продлили победную серию в регулярном чемпионате НБА до четырех матчей, выиграв у «Лос-Анджелес Клипперс».

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Источник: AP 2019

Встреча, состоявшаяся в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 135:103 (39:26, 29:27, 34:20, 33:30). В составе «Рокетс» Клинт Капела оформил дабл-дабл (24 очка и 15 подборов), Джеймс Харден набрал 31 очко и сделал 7 результативных передач. Харден стал третьим в истории НБА игроком после Майкла Джордана и Нейта Арчибальда, которому удалось записать себе в актив 2700 очков и 500 передач в одном сезоне.

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Результаты других матчей дня:

«Вашингтон» — «Чикаго» — 114:115,

«Детройт» — «Индиана» — 89:108,

«Орландо» — «Нью-Йорк Никс» — 114:100,

«Атланта» — «Филадельфия» — 130:122,

«Бруклин» — «Торонто» — 105:115,

«Майами» — «Бостон» — 102:112,

«Нью-Орлеан» — «Шарлотт» — 109:115,

«Даллас» — «Миннесота» — 108:110,

«Портленд» — «Мемфис» — 116:89,

«Финикс» — «Юта» — 97:118.

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