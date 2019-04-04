Тренер «Сан-Антонио» Попович был удален на второй минуте матча с «Денвером»

Встреча состоялась в среду в Денвере и завершилась со счетом 113:85 в пользу хозяев площадки.
Как сообщает ESPN, недовольство Поповича вызвало то, что судья не зафиксировал фол Пола Миллсэпа на Ламаркусе Олдридже. Тренер вскочил со скамейки и взял тайм-аут, после этого продолжил протестовать против решения рефери.
Отвечая на вопрос о том, почему он получил наказание, Попович заявил: «Спросите об этом судей».
В 2012 году тренер «Вашингтона» Флип Сондерс был удален через 1 минуту 46 секунд после начала игры с «Бостоном».