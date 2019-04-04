Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Авангард
Хоккей. НХЛ
05:30
Анахайм Дакс3
Калгари Флэймз1
Футбол. Зарубежный
20:00
Сассуоло
Кьево
Хоккей. НХЛ
03:00
Чикаго БлэкхоксБ4
Сент-Луис Блюз3
Футбол. Зарубежный
20:30
Севилья
Алавес
Хоккей. НХЛ
02:30
Нью-Йорк Рейнджерс1
Оттава Сенаторз4
Футбол. Зарубежный
21:30
Леганес
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
22:00
Аталанта
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:30
Реал Сосьедад
Бетис
Футбол. Зарубежный
3.04
Валенсия2
Реал1
Футбол. Зарубежный
3.04
Рома2
Фиорентина2
Футбол. Зарубежный
3.04
Дженоа0
Интер4
Футбол. Зарубежный
3.04
СПАЛ1
Лацио0
Футбол. Зарубежный
3.04
Фрозиноне3
Парма2
Футбол. Зарубежный
3.04
Торино2
Сампдория1
Футбол. Зарубежный
3.04
Челси3
Брайтон & Хоув0
Футбол. Зарубежный
3.04
Тоттенхэм Хотспур2
Кристал Пэлас0
Футбол. Зарубежный
3.04
Манчестер Сити2
Кардифф Сити0
Все события
Фоторепортажи
18ЦСКА обыграл СКА в первом матче серии
16Мария Шарапова: главная красавица российского спорта за пределами корта
10:50 (мск), источник: Р-Спорт

Тренер «Сан-Антонио» Попович был удален на второй минуте матча с «Денвером»

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович был удален через 63 секунды после начала матча регулярного чемпионата НБА с «Денвером» за споры с арбитром.

Наверх
Источник: AP 2019

Встреча состоялась в среду в Денвере и завершилась со счетом 113:85 в пользу хозяев площадки.

Читайте также
Поражение «Сакраменто» гарантировало «Сан-Антонио» выход в плей-офф НБА

Как сообщает ESPN, недовольство Поповича вызвало то, что судья не зафиксировал фол Пола Миллсэпа на Ламаркусе Олдридже. Тренер вскочил со скамейки и взял тайм-аут, после этого продолжил протестовать против решения рефери.

Отвечая на вопрос о том, почему он получил наказание, Попович заявил: «Спросите об этом судей».

В 2012 году тренер «Вашингтона» Флип Сондерс был удален через 1 минуту 46 секунд после начала игры с «Бостоном».

 'Реклама дороже, чем у Бузовой': сколько зарабатывают Медведева и Загитова
Ученица Тутберидзе объяснила, почему отказалась выступать за Россию
СМИ: МЮ расстанется с несколькими игроками по окончании сезона
Чалов мог перейти в «Рому». ЦСКА не устроила сумма
Уткин: Зачем столько держать в СИЗО Кокорина и Мамаева?
Шайба Анисимова помогла «Чикаго» победить «Сент-Луис» в НХЛ
СМИ: Игрок ПСЖ достиг устной договоренности о переходе в «Реал»
Красотки-амазонки: как выглядит женская сборная России по хоккею
Что потребуется начинающему бегуну
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь