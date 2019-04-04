Тренер «Сан-Антонио» Попович был удален на второй минуте матча с «Денвером»

Источник: AP 2019

Встреча состоялась в среду в Денвере и завершилась со счетом 113:85 в пользу хозяев площадки.

Как сообщает ESPN, недовольство Поповича вызвало то, что судья не зафиксировал фол Пола Миллсэпа на Ламаркусе Олдридже. Тренер вскочил со скамейки и взял тайм-аут, после этого продолжил протестовать против решения рефери.

Отвечая на вопрос о том, почему он получил наказание, Попович заявил: «Спросите об этом судей».