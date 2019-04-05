«Милуоки» досрочно выиграл Восточную конференцию

Встреча, состоявшаяся в четверг в Филадельфии, закончилась со счетом 128:122 (30:26, 26:32, 26:28, 46:36) в пользу гостей. В составе «Бакс» Яннис Адетокунбо набрал 45 очков и сделал 13 подборов. Хозяев не спас трипл-дабл Джоэла Эмбиида (34 очка, 13 подборов и 13 результативных передач).