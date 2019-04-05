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10:32 (мск), источник: Р-Спорт

«Милуоки» досрочно выиграл Восточную конференцию

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. «Милуоки» одержал выездную победу над «Филадельфией» и досрочно гарантировал себе первое место в Восточной конференции НБА.

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Источник: AP 2019

Встреча, состоявшаяся в четверг в Филадельфии, закончилась со счетом 128:122 (30:26, 26:32, 26:28, 46:36) в пользу гостей. В составе «Бакс» Яннис Адетокунбо набрал 45 очков и сделал 13 подборов. Хозяев не спас трипл-дабл Джоэла Эмбиида (34 очка, 13 подборов и 13 результативных передач).

«Милуоки» одержал победу в 59 матчах из 79 и выиграл Восточную конференцию, а также показал лучший результат в регулярном чемпионате среди всех 30 команд.

Результаты других матчей дня:

«Сакраменто» — «Кливленд» — 117:104,

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Голден Стэйт» — 90:108.

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