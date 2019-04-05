«Милуоки» досрочно выиграл Восточную конференцию
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. «Милуоки» одержал выездную победу над «Филадельфией» и досрочно гарантировал себе первое место в Восточной конференции НБА.
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. «Милуоки» одержал выездную победу над «Филадельфией» и досрочно гарантировал себе первое место в Восточной конференции НБА.
Встреча, состоявшаяся в четверг в Филадельфии, закончилась со счетом 128:122 (30:26, 26:32, 26:28, 46:36) в пользу гостей. В составе «Бакс» Яннис Адетокунбо набрал 45 очков и сделал 13 подборов. Хозяев не спас
«Милуоки» одержал победу в 59 матчах из 79 и выиграл Восточную конференцию, а также показал лучший результат в регулярном чемпионате среди всех 30 команд.
Результаты других матчей дня:
«Сакраменто» — «Кливленд» — 117:104,
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Голден Стэйт» — 90:108.