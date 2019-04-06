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11:03 (мск), источник: Р-Спорт

«Лейкерс» победили «Клипперс» в матче НБА, Карузо набрал 32 очка

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» одержали победу над «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА.

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Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая в пятницу в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 122:117 (35:30, 26:37, 23:19, 38:31) в пользу «Лейкерс». В составе победителей по дабл-даблу сделали Алекс Карузо (32 очка, 10 подборов, 5 передач) и Джавал Макги (18 очков, 10 подборов). У проигравших 27 баллами отметился Данило Галлинари.

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В других матчах зафиксированы следующие результаты:

«Вашингтон» — «Сан-Антонио» — 112:129,

«Орландо» — «Атланта» — 149:113,

«Шарлотт» — «Торонто» — 113:111,

«Индиана» — «Бостон» — 97:117,

«Миннесота» — «Майами» — 111:109,

«Оклахома-Сити» — «Детройт» — 123:110,

«Хьюстон» — «Нью-Йорк» — 120:96,

«Даллас» — «Мемфис» — 112:122,

«Юта» — «Сакраменто» — 119:98,

«Финикс» — «Нью-Орлеан» — 133:126 (после овертайма),

«Голден Стэйт» — «Кливленд» — 120:114,

«Денвер» — «Портленд» — 119:110.

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