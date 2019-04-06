«Лейкерс» победили «Клипперс» в матче НБА, Карузо набрал 32 очка
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» одержали победу над «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» одержали победу над «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, прошедшая в пятницу в
В других матчах зафиксированы следующие результаты:
«Вашингтон» — «Сан-Антонио» — 112:129,
«Орландо» — «Атланта» — 149:113,
«Шарлотт» — «Торонто» — 113:111,
«Индиана» — «Бостон» — 97:117,
«Миннесота» — «Майами» — 111:109,
«Оклахома-Сити» — «Детройт» — 123:110,
«Хьюстон» — «Нью-Йорк» — 120:96,
«Даллас» — «Мемфис» — 112:122,
«Юта» — «Сакраменто» — 119:98,
«Финикс» — «Нью-Орлеан» — 133:126 (после овертайма),
«Голден Стэйт» — «Кливленд» — 120:114,
«Денвер» — «Портленд» — 119:110.