«Лейкерс» победили «Клипперс» в матче НБА, Карузо набрал 32 очка

Встреча, прошедшая в пятницу в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 122:117 (35:30, 26:37, 23:19, 38:31) в пользу «Лейкерс». В составе победителей по дабл-даблу сделали Алекс Карузо (32 очка, 10 подборов, 5 передач) и Джавал Макги (18 очков, 10 подборов). У проигравших 27 баллами отметился Данило Галлинари.