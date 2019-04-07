«Бруклин» обыграл «Милуоки» в матче НБА

Встреча, прошедшая на площадке «Милуоки», завершилась со счетом 133:128 (34:26, 32:39, 42:31, 25:32) в пользу гостей, у которых Д’Анджело Расселл оформил дабл-дабл (25 очков, 10 передач). У хозяев дабл-дабл сделал Эрик Бледсо (33 очка, 11 передач).