«Бруклин» обыграл «Милуоки» в матче НБА
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. «Бруклин» обыграл «Милуоки» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. «Бруклин» обыграл «Милуоки» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.
Встреча, прошедшая на площадке «Милуоки», завершилась со счетом 133:128 (34:26, 32:39, 42:31, 25:32) в пользу гостей, у которых Д’Анджело Расселл оформил
В другом матче «Филадельфия» в гостях победила «Чикаго» — 116:96 (24:20, 33:29, 29:19, 30:28).