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08:43 (мск), источник: Р-Спорт

«Шарлотт» обыграл «Детройт», сохранив шансы на попадание в плей-офф НБА

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Баскетболисты «Шарлотт Хорнетс» победили на выезде «Детройт Пистонс» в матче регулярного чемпионата НБА.

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Детройте в воскресенье, завершилась со счетом 104:91 (32:27, 28:15, 23:33, 12:16) в пользу гостей. У победителей самым результативным на паркете был Кемба Уокер, набравший 31 очко. У хозяев 20 очков на счету Иша Смита, а Андре Драммонд оформил дабл-дабл (15 очков + 23 подбора).

«Шарлотт» одержал 38-ю победу при 42-х поражениях и за два тура до завершения регулярного чемпионата сохраняет шансы на выход в плей-офф от Восточной конференции. «Детройт» замыкает первую восьмерку плей-офф Востока, имея в активе 39 побед при 41-м поражении.

Результаты других матчей дня:

«Кливленд Кавальерс» — «Сан-Антонио Сперс» — 90:112,

«Миннесота Тимбервулвс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 126:132.

«Сан-Антонио» и «Оклахома» досрочно получили путевки в плей-офф в конце марта, а «Кливленд» и «Миннесота» уже лишились шансов на продолжение борьбы в матчах на вылет.

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