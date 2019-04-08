«Шарлотт» обыграл «Детройт», сохранив шансы на попадание в плей-офф НБА
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Баскетболисты «Шарлотт Хорнетс» победили на выезде «Детройт Пистонс» в матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Баскетболисты «Шарлотт Хорнетс» победили на выезде «Детройт Пистонс» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, прошедшая в Детройте в воскресенье, завершилась со счетом 104:91 (32:27, 28:15, 23:33, 12:16) в пользу гостей. У победителей самым результативным на паркете был Кемба Уокер, набравший 31 очко. У хозяев 20 очков на счету Иша Смита, а Андре Драммонд оформил
«Шарлотт» одержал 38-ю победу при 42-х поражениях и за два тура до завершения регулярного чемпионата сохраняет шансы на выход в
Результаты других матчей дня:
«Кливленд Кавальерс» — «Сан-Антонио Сперс» — 90:112,
«Миннесота Тимбервулвс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 126:132.
«Сан-Антонио» и «Оклахома» досрочно получили путевки в