«Бруклин» вышел в плей-офф НБА впервые с 2015 года

«Бруклин» занимает шестое место в Восточной конференции, в его активе 41 победа при 40 поражениях, команде осталось провести один матч в регулярном чемпионате.

В последний раз «Бруклин» играл в плей-офф в сезоне-2014/15, тогда клуб вышел с восьмого места в Восточной конференции и уступил в серии первого раунда «Атланте» со счетом 2−4. Наивысшим достижением «Нетс» в НБА является выход в финал в сезонах 2002 и 2003 годов.