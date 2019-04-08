«Бруклин» вышел в плей-офф НБА впервые с 2015 года
ТАСС, 8 апреля. «Бруклин» обыграл «Индиану» со счетом 108:96 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и гарантировал себе место в
ТАСС, 8 апреля. «Бруклин» обыграл «Индиану» со счетом 108:96 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и гарантировал себе место в
Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Д’Анджело Расселл, набравший 20 очков.
«Бруклин» занимает шестое место в Восточной конференции, в его активе 41 победа при 40 поражениях, команде осталось провести один матч в регулярном чемпионате.
В последний раз «Бруклин» играл в
51% акций «Бруклина» принадлежит российскому бизнесмену Михаилу Прохорову.