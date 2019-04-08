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07:54 (мск), источник: ТАСС

«Бруклин» вышел в плей-офф НБА впервые с 2015 года

ТАСС, 8 апреля. «Бруклин» обыграл «Индиану» со счетом 108:96 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и гарантировал себе место в плей-офф.

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Источник: AP 2019

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Д’Анджело Расселл, набравший 20 очков.

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«Бруклин» занимает шестое место в Восточной конференции, в его активе 41 победа при 40 поражениях, команде осталось провести один матч в регулярном чемпионате.

В последний раз «Бруклин» играл в плей-офф в сезоне-2014/15, тогда клуб вышел с восьмого места в Восточной конференции и уступил в серии первого раунда «Атланте» со счетом 2−4. Наивысшим достижением «Нетс» в НБА является выход в финал в сезонах 2002 и 2003 годов.

51% акций «Бруклина» принадлежит российскому бизнесмену Михаилу Прохорову.

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