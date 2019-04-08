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08:20 (мск), источник: ТАСС

«Орландо» впервые за семь лет пробился в плей-офф НБА

ТАСС, 8 апреля. «Орландо» обыграл «Бостон» со счетом 116:108 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и обеспечил себе место в плей-офф.

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Источник: Reuters

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Терренс Росс (26 очко). Центровой «Орландо» Никола Вучевич сделал 60-й дабл-дабл в сезоне (25 очков и 12 подборов).

«Орландо» не участвовал в розыгрыше плей-офф с сезона-2011/2012. Клуб занимает седьмое место в Восточной конференции, имея в активе 41 победу при 40 поражениях перед заключительным матчем «регулярки».

На последнее место в плей-офф НБА претендуют три команды Восточной конференции — «Детройт», «Шарлотт» и «Майами».

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