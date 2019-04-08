«Орландо» впервые за семь лет пробился в плей-офф НБА
ТАСС, 8 апреля. «Орландо» обыграл «Бостон» со счетом 116:108 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и обеспечил себе место в
ТАСС, 8 апреля. «Орландо» обыграл «Бостон» со счетом 116:108 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и обеспечил себе место в
Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Терренс Росс (26 очко). Центровой «Орландо» Никола Вучевич сделал 60-й
«Орландо» не участвовал в розыгрыше
На последнее место в