«Орландо» впервые за семь лет пробился в плей-офф НБА

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Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Терренс Росс (26 очко). Центровой «Орландо» Никола Вучевич сделал 60-й дабл-дабл в сезоне (25 очков и 12 подборов).

«Орландо» не участвовал в розыгрыше плей-офф с сезона-2011/2012. Клуб занимает седьмое место в Восточной конференции, имея в активе 41 победу при 40 поражениях перед заключительным матчем «регулярки».