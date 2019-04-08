«Голден Стэйт» одержал пятую подряд победу в НБА, обыграв «Клипперс»
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Действующий чемпион НБА «Голден Стэйт» одержал пятую подряд победу в регулярном чемпионате, обыграв на своей площадке «Лос-Анджелес Клипперс».
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Действующий чемпион НБА «Голден Стэйт» одержал пятую подряд победу в регулярном чемпионате, обыграв на своей площадке «Лос-Анджелес Клипперс».
Встреча завершилась со счетом 131:104 (32:28, 30:27, 42:18, 27:31). У хозяев паркета 27 очков набрал Стефен Карри,