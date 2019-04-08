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09:00 (мск), источник: Р-Спорт

«Голден Стэйт» одержал пятую подряд победу в НБА, обыграв «Клипперс»

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Действующий чемпион НБА «Голден Стэйт» одержал пятую подряд победу в регулярном чемпионате, обыграв на своей площадке «Лос-Анджелес Клипперс».

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Источник: AP 2019

Встреча завершилась со счетом 131:104 (32:28, 30:27, 42:18, 27:31). У хозяев паркета 27 очков набрал Стефен Карри, дабл-дабл сделал Дреймонд Грин (10 очков, 10 передач). У «Клипперс» 17 очков набрал Ландри Шамет.

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