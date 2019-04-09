Уэстбрук и Уокер стали лучшими по итогам 25-й игровой недели в НБА

Источник: AP 2019

В трех матчах «Оклахомы», все из которых стали победными, Уэстбрук набирал в среднем за игру 22 очка, делал 17 передач и совершал 12,7 подбора.

В победном матче против «Лос-Анджелес Лейкерс» разыгрывающий сделал трипл-дабл, набрав по трем показателям 20 и более баллов и повторив достижение Уилта Чемберлена, установленное в 1968 году. Уокер в четырех встречах (три победы) набирал в среднем 34,8 очка, совершал 5,5 подбора и делал 6,3 передачи.

«Оклахома» ранее обеспечила себе выход в плей-офф. Команда идет шестом месте в турнирной таблице Западной конференции, одержав 47 побед в 80 матчах. «Шарлотт» продолжает борьбу за попадание в восьмерку сильнейших на Востоке. Клуб занимает 10-е место в турнирной таблицы, выиграв 38 из 80 встреч в регулярном чемпионате.