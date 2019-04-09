Защитник «Хьюстона» Харден признан MVP сезона в НБА по мнению игроков лиги
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Защитник «Хьюстона» Джеймс Харден признан самым ценным баскетболистом регулярного сезона-2018/19 в НБА по мнению игроков лиги, сообщает Athletic.
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Защитник «Хьюстона» Джеймс Харден признан самым ценным баскетболистом регулярного сезона-2018/19 в НБА по мнению игроков лиги, сообщает Athletic.
Харден получил 44,3% голосов, опередив форварда «Милуоки» Янниса Адетокунбо (38,3%) и форварда «Оклахомы» Пола Джорджа (12,7%).
В регулярном чемпионате сезона-2018/19 Харден в среднем набирал 36,1 очка, делал 6,6 подбора и 7,6 передачи.