Молодые игроки «Лейкерс» перестали доверять Леброну из-за ситуации с Дэвисом

Источник: AP 2019

В частности, менеджмент «Лейкерс» предлагал «Нью-Орлеану» за форварда драфт-пики и целый ряд молодых игроков команды, в том числе Брендона Ингрэма, Кайла Кузму и Лонзо Болла. Тогда луизианцы отказались от нескольких разных предложений «Лос-Анджелеса», в результате чего Дэвис завершает сезон в составе «Нью-Орлеана».

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После провальных попыток получить Дэвиса в «Лейкерс» был нарушен командный климат. Молодые игроки перестали доверять Леброну Джеймсу, сообщает Clutch Points со ссылкой на инсайдера Билла Орэма. Именно Джеймс был инициатором приобретения Энтони Дэвиса и поощрял попытки руководства клуба. По словам Орэма, молодые баскетболисты чувствовали, что Джеймс не против их обмена.