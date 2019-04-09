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19:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Молодые игроки «Лейкерс» перестали доверять Леброну из-за ситуации с Дэвисом

Одним из самых скандальных событий уходящего регулярного чемпионата НБА станет история вокруг несостоявшегося обмена в «Лос-Анджелес Лейкерс» тяжёлого форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвиса. Напомним, в преддверии дедлайна обменов руководство калифорнийского клуба прикладывало максимум усилий для приобретения Дэвиса.

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Источник: AP 2019

В частности, менеджмент «Лейкерс» предлагал «Нью-Орлеану» за форварда драфт-пики и целый ряд молодых игроков команды, в том числе Брендона Ингрэма, Кайла Кузму и Лонзо Болла. Тогда луизианцы отказались от нескольких разных предложений «Лос-Анджелеса», в результате чего Дэвис завершает сезон в составе «Нью-Орлеана».

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После провальных попыток получить Дэвиса в «Лейкерс» был нарушен командный климат. Молодые игроки перестали доверять Леброну Джеймсу, сообщает Clutch Points со ссылкой на инсайдера Билла Орэма. Именно Джеймс был инициатором приобретения Энтони Дэвиса и поощрял попытки руководства клуба. По словам Орэма, молодые баскетболисты чувствовали, что Джеймс не против их обмена.

В результате показатели команды продолжали падать, и «Лейкерс» не сумели пробиться в плей-офф. На данный момент калифорнийцы занимают 10-е место в таблице Западной конференции.

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