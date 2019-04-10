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10:46 (мск), источник: Чемпионат.com

«Шарлотт» разгромил «Кливленд», «Детройт» победил «Мемфис»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Шарлотт Хорнетс» (39−42) на выезде разгромил «Кливленд Кавальерс» (19−63) — 124:97.

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Гости выиграли все четыре четверти.

В составе победителей по 23 очка набрали Кемба Уокер и Джереми Лэмб. У «Кливленда» дабл-даблами отметились Коллин Секстон (18 баллов и 10 результативных передач) и Ларри Нэнс (10 очков и 12 подборов).

В параллельной встрече «Детройт Пистонс» (40−41) дома взял верх над «Мемфис Гриззлиз» (32−49) — 100:93.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Иш Смит, набравший 22 очка. Андре Драммонд оформил дабл-дабл из 20 баллов и 17 подборов. В составе «Мемфиса» по 15 очков на счету Делона Райта и Бруно Кабокло.

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