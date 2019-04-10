«Шарлотт» разгромил «Кливленд», «Детройт» победил «Мемфис»
В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Шарлотт Хорнетс» (39−42) на выезде разгромил «Кливленд Кавальерс» (19−63) — 124:97.
В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Шарлотт Хорнетс» (39−42) на выезде разгромил «Кливленд Кавальерс» (19−63) — 124:97.
Гости выиграли все четыре четверти.
В составе победителей по 23 очка набрали Кемба Уокер и Джереми Лэмб. У «Кливленда»
В параллельной встрече «Детройт Пистонс» (40−41) дома взял верх над «Мемфис Гриззлиз» (32−49) — 100:93.
Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Иш Смит, набравший 22 очка. Андре Драммонд оформил