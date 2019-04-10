«Бостон» обыграл «Вашингтон», «Майами» разгромил «Филадельфию»

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Терри Розир, набравший 21 очко. Джейсон Тэйтум, Кайри Ирвинг, Эл Хорфорд и Гордон Хэйворд участия в матче не принимали. У «волшебников» 19 баллов на счету Томаша Саторански. Ян Маинми оформил дабл-дабл из 11 баллов и 12 подборов.