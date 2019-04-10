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10:48 (мск), источник: Чемпионат.com

«Бостон» обыграл «Вашингтон», «Майами» разгромил «Филадельфию»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Бостон Селтикс» (49−33) на выезде взял верх над «Вашингтон Уизардс» (32−50) — 116:110.

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Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Терри Розир, набравший 21 очко. Джейсон Тэйтум, Кайри Ирвинг, Эл Хорфорд и Гордон Хэйворд участия в матче не принимали. У «волшебников» 19 баллов на счету Томаша Саторански. Ян Маинми оформил дабл-дабл из 11 баллов и 12 подборов.

В параллельной встрече «Майами Хит» (39−42) дома разгромил «Филадельфию Сиксерс» (50−31) — 122:99.

В составе победителей 30 очков набрал ветеран Дуэйн Уэйд. 19 баллов на счету Бэма Адебайо, 16 — у Джастиса Уинслоу. В составе «Сиксерс» 18 очков в активе центрового Грега Монро, 16 — у Бена Симмонса. Джоэл Эмбиид участия в матче не принимал.

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