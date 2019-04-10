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10:50 (мск), источник: Чемпионат.com

«Торонто» на выезде разгромил «Миннесоту», «Голден Стейт» обыграл «Нью-Орлеан»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Торонто Рэпторс» (58−24) на выезде разгромил «Миннесоту Тимбервулвз» (36−45) — 120:100.

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Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Кавай Леонард, набравший 20 очков. Крис Буше оформил дабл-дабл из 15 баллов и 13 подборов. В составе «Миннесоты» по 16 очков на счету Эндрю Уиггинса и Горгуи Дьенга.

В другом матче «Голден Стэйт Уорриорз» (57−24) также на выезде обыграл «Нью-Орлеан Хорнетс» (33−49) — 112:103.

В составе победителей Демаркус Казинс оформил дабл-дабл из 21 очка и 12 подборов. У «пеликанов» 30 баллов на счету Джалила Окафора. Кристиан Вуд оформил дабл-дабл из 26 очков и 12 подборов.

В параллельном матче «Нью-Йорк Никс» (17−64) дома взял верх над «Чикаго Буллз» (22−59) — 96:86.

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