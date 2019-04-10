«Торонто» на выезде разгромил «Миннесоту», «Голден Стейт» обыграл «Нью-Орлеан»

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Кавай Леонард, набравший 20 очков. Крис Буше оформил дабл-дабл из 15 баллов и 13 подборов. В составе «Миннесоты» по 16 очков на счету Эндрю Уиггинса и Горгуи Дьенга.

В другом матче «Голден Стэйт Уорриорз» (57−24) также на выезде обыграл «Нью-Орлеан Хорнетс» (33−49) — 112:103.

В составе победителей Демаркус Казинс оформил дабл-дабл из 21 очка и 12 подборов. У «пеликанов» 30 баллов на счету Джалила Окафора. Кристиан Вуд оформил дабл-дабл из 26 очков и 12 подборов.