«Торонто» на выезде разгромил «Миннесоту», «Голден Стейт» обыграл «Нью-Орлеан»
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Торонто Рэпторс» (58−24) на выезде разгромил «Миннесоту Тимбервулвз» (36−45) — 120:100.
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Торонто Рэпторс» (58−24) на выезде разгромил «Миннесоту Тимбервулвз» (36−45) — 120:100.
Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Кавай Леонард, набравший 20 очков. Крис Буше оформил
В другом матче «Голден Стэйт Уорриорз» (57−24) также на выезде обыграл «Нью-Орлеан Хорнетс» (33−49) — 112:103.
В составе победителей Демаркус Казинс оформил
В параллельном матче «Нью-Йорк Никс» (17−64) дома взял верх над «Чикаго Буллз» (22−59) — 96:86.