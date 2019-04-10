Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Аякс
Ювентус
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Юнайтед
Барселона
Футбол. Еврокубки
9.04
Тоттенхэм Хотспур1
Манчестер Сити0
Футбол. Еврокубки
9.04
Ливерпуль2
Порту0
Хоккей. НХЛ
11.04
Тампа-Бэй Лайтнинг
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
11.04
Нью-Йорк Айлендерс
Питтсбург Пингвинз
Все события
Фоторепортажи
18Как менялся имидж Месси
19Игорь Акинфеев: легенде № 35 — 33!
10:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Мэджик Джонсон покинул пост президента «Лейкерс»

Мэджик Джонсон покинул пост президента «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации.

Наверх

Он объявил о своём решении до старта матча с «Портленд Трэйл Блэйзерс», который является для «озёрников» последним в регулярном чемпионате. Джонсон добавил, что ещё не проинформировал об отставке владелицу клуба Джини Басс.

«Лейкерс» потеряли шансы выйти в плей-офф. Они занимают десятое место в турнирной таблице Западной конференции с соотношением побед и поражений 37−44.

Мэджик Джонсон всю игровую карьеру провёл за «Лейкерс», где пять раз стал чемпионом НБА и трижды признавался MVP сезона. Пост президента клуба Джонсон занимал на протяжении двух лет. В текущем сезоне он пытался заполучить в команду Энтони Дэвиса из «Нью-Орлеан Пеликанс», но так и не смог этого сделать.

 Великолепная болельщица, которая раздевается после побед "Салавата"!
Великолепная подруга звёздного форварда Английской Премьер-Лиги!
Сульшер хочет покорить барселонскую гору
В НХЛ стартует плей-офф с участием Овечкина, Малкина и Кучерова
«Пеп удивил всех». Реакция СМИ на победу «Тоттенхэма» над «Сити»
Туктамышевой доверили спасать Россию. Или принесли в жертву?
Леонид Слуцкий дисквалифицирован на 2 матча
СМИ: Бэйл поссорился с фанатами и партнерами по команде
Касильяс выложил фото с грубым фолом Салаха и игрой рукой
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь