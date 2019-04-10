Мэджик Джонсон покинул пост президента «Лейкерс»

Он объявил о своём решении до старта матча с «Портленд Трэйл Блэйзерс», который является для «озёрников» последним в регулярном чемпионате. Джонсон добавил, что ещё не проинформировал об отставке владелицу клуба Джини Басс.

Мэджик Джонсон всю игровую карьеру провёл за «Лейкерс», где пять раз стал чемпионом НБА и трижды признавался MVP сезона. Пост президента клуба Джонсон занимал на протяжении двух лет. В текущем сезоне он пытался заполучить в команду Энтони Дэвиса из «Нью-Орлеан Пеликанс», но так и не смог этого сделать.