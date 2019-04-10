Дирк Новицки объявил о завершении карьеры

— Как вы, наверное, могли ожидать, это была моя последняя игра, — сказал немец после матча. — Это суперэмоциональный момент для меня. Хотел бы поблагодарить очень многих людей и весь клуб не только за сегодняшний вечер, но за весь этот 21 год. Благодарю всех болельщиков, которые поддерживали меня. У меня были взлеты и падения, но вы всегда были со мной. Я очень ценю это. Спасибо моим партнерам по команде, которые всегда поддерживали меня. Этот год в физическом плане был тяжелым для меня, но они оказывали мне поддержку. Благодарю свою семью. Это было отличное время. Спасибо вам, ребята, что пришли.