Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Аякс
Ювентус
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Юнайтед
Барселона
Футбол. Еврокубки
9.04
Тоттенхэм Хотспур1
Манчестер Сити0
Футбол. Еврокубки
9.04
Ливерпуль2
Порту0
Хоккей. НХЛ
11.04
Тампа-Бэй Лайтнинг
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
11.04
Нью-Йорк Айлендерс
Питтсбург Пингвинз
Все события
Фоторепортажи
18Как менялся имидж Месси
19Игорь Акинфеев: легенде № 35 — 33!
11:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дирк Новицки объявил о завершении карьеры

Форвард «Далласа» Дирк Новицки объявил, что завершает карьеру.

Наверх
Источник: AP 2019

Он выступил с речью после матча с «Финиксом» (102:109) в регулярном чемпионате НБА.

— Как вы, наверное, могли ожидать, это была моя последняя игра, — сказал немец после матча. — Это суперэмоциональный момент для меня. Хотел бы поблагодарить очень многих людей и весь клуб не только за сегодняшний вечер, но за весь этот 21 год. Благодарю всех болельщиков, которые поддерживали меня. У меня были взлеты и падения, но вы всегда были со мной. Я очень ценю это. Спасибо моим партнерам по команде, которые всегда поддерживали меня. Этот год в физическом плане был тяжелым для меня, но они оказывали мне поддержку. Благодарю свою семью. Это было отличное время. Спасибо вам, ребята, что пришли.

«Даллас» не сумел выйти в плей-офф — команда на 12-м месте в западной конференции. 40-летний Дирк Новицки выступал за «Даллас» с 1998 года. В 2011 году он стал чемпионом НБА.14 раз участвовал в Матче звезд НБА. Средние показатели за карьеру — 20,7 очка, 7,5 подбора и 2,4 передачи за матч.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Главные инсайды о "Спартаке"
Речь Кокорина в суде была короткой, но запоминающейся
Сульшер хочет покорить барселонскую гору
В НХЛ стартует плей-офф с участием Овечкина, Малкина и Кучерова
«Пеп удивил всех». Реакция СМИ на победу «Тоттенхэма» над «Сити»
Туктамышевой доверили спасать Россию. Или принесли в жертву?
Леонид Слуцкий дисквалифицирован на 2 матча
СМИ: Бэйл поссорился с фанатами и партнерами по команде
Касильяс выложил фото с грубым фолом Салаха и игрой рукой
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь