«Мемфис» обыграл «Голден Стэйт», Уэйд оформил трипл-дабл в матче с «Бруклином»
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Мемфис Гриззлиз» (33−49) на домашнем паркете обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» (57−25) — 132:117.
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Мемфис Гриззлиз» (33−49) на домашнем паркете обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» (57−25) — 132:117.
В составе победителей 32 очка набрал Джевон Картер.
В параллельной игре «Бруклин Нетс» (42−40) взял верх над «Майами Хит» (39−43) — 113:94.
В последнем матче в карьере ветеран «Хит» Дуэйн Уэйд оформил
В ещё одной встрече «Филадельфия Сиксерс» (51−31) также дома взял верх над «Чикаго Буллз» (22−60) — 125:109.