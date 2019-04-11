«Оклахома», «Детройт» и «Орландо» одержали выездные победы
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Оклахома-Сити Тандер» (49−33) на выезде взял верх над «Милуоки Бакс» (60−22) — 127:115.
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Оклахома-Сити Тандер» (49−33) на выезде взял верх над «Милуоки Бакс» (60−22) — 127:115.
Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Деннис Шрёдер, набравший 32 очка. 28 баллов у Джереми Гранта. Расселл Уэстбрук оформил очередной
В параллельной встрече «Детройт Пистонс» (41−41) также на выезде разгромил «Нью-Йорк Никс» (17−65) — 115:89.
В составе победителей 27 очков набрал Люк Кеннард, 21 — Реджи Джексон. Андре Драммонд оформил
В другом матче «Орландо Мэджик» (42−40) в гостях обыграл «Шарлотт Хорнетс» (39−43) — 122:114. В составе победителей 35 очков набрал Терренс Росс, 27 — Аарон Гордон. У хозяев 43 балла в активе Кембы Уокера.