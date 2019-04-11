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10:10 (мск), источник: Чемпионат.com

«Оклахома», «Детройт» и «Орландо» одержали выездные победы

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Оклахома-Сити Тандер» (49−33) на выезде взял верх над «Милуоки Бакс» (60−22) — 127:115.

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Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Деннис Шрёдер, набравший 32 очка. 28 баллов у Джереми Гранта. Расселл Уэстбрук оформил очередной трипл-дабл — 15 очков, 11 подборов и 17 результативных передач.

В параллельной встрече «Детройт Пистонс» (41−41) также на выезде разгромил «Нью-Йорк Никс» (17−65) — 115:89.

В составе победителей 27 очков набрал Люк Кеннард, 21 — Реджи Джексон. Андре Драммонд оформил дабл-дабл из 20 баллов и 18 подборов.

В другом матче «Орландо Мэджик» (42−40) в гостях обыграл «Шарлотт Хорнетс» (39−43) — 122:114. В составе победителей 35 очков набрал Терренс Росс, 27 — Аарон Гордон. У хозяев 43 балла в активе Кембы Уокера.

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