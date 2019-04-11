«Оклахома», «Детройт» и «Орландо» одержали выездные победы

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Деннис Шрёдер, набравший 32 очка. 28 баллов у Джереми Гранта. Расселл Уэстбрук оформил очередной трипл-дабл — 15 очков, 11 подборов и 17 результативных передач.

В параллельной встрече «Детройт Пистонс» (41−41) также на выезде разгромил «Нью-Йорк Никс» (17−65) — 115:89.

В составе победителей 27 очков набрал Люк Кеннард, 21 — Реджи Джексон. Андре Драммонд оформил дабл-дабл из 20 баллов и 18 подборов.