«Индиана» обыграла «Атланту», «Сан-Антонио» победил «Даллас»

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Ти Джей Лиф, оформивший дабл-дабл из 28 очков и 10 подборов. 27 баллов на счету Тайрика Эванса, реализовавшего 5 бросков из 8 из-за дуги. В составе «Хоукс» 23 очка в активе Торина Принса. Дабл-даблами отметились Джон Коллинз (20 баллов и 25 подборов), Алексей Лень (20 очков и 10 подборов) и Трэй Янг (23 балла и 11 результативных передач).