«Индиана» обыграла «Атланту», «Сан-Антонио» победил «Даллас»
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Индиана Пэйсерс» (48−34) на выезде взял верх над «Атлантой Хоукс» (29−53) — 135:134.
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Индиана Пэйсерс» (48−34) на выезде взял верх над «Атлантой Хоукс» (29−53) — 135:134.
Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Ти Джей Лиф, оформивший
В параллельном матче «Сан-Антонио Спёрс» (48−34) дома обыграл «Даллас Маверикс» (33−49) — 105:94.
В составе победителей