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10:39 (мск), источник: Чемпионат.com

«Денвер» победил «Миннесоту», «Портленд» — «Сакраменто»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Денвер Наггетс» (54−28) на домашнем паркете взял верх над «Миннесотой Тимбервулвз» (36−46) — 99:95.

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Самым результативным игроком встречи стал центровой победителей Никола Йокич, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 14 подборов. 17 баллов на счету Джамала Маррея. У «Миннесоты» 25 очков в активе Эндрю Уиггинса, 19 — у Кэмерона Рэйнольдса.

В параллельной встрече «Портленд Трэйл Блэйзерс» (53−29) также дома обыграл «Сакраменто Кингз» (39−43) — 136:131.

В составе победителей 37 очков на счету Анферни Саймонса, реализовавшего 7 бросков из 11 из-за дуги. Дабл-даблами отметились Скал Лабисьсьер (29 баллов и 15 подборов) и Майерс Ленард (19 очков и 11 подборов). У «королей» 20 баллов в активе Марвина Бэгли III, 17 — у Де’Аарона Фокса.

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