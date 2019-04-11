«Денвер» победил «Миннесоту», «Портленд» — «Сакраменто»

Самым результативным игроком встречи стал центровой победителей Никола Йокич, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 14 подборов. 17 баллов на счету Джамала Маррея. У «Миннесоты» 25 очков в активе Эндрю Уиггинса, 19 — у Кэмерона Рэйнольдса.

В составе победителей 37 очков на счету Анферни Саймонса, реализовавшего 7 бросков из 11 из-за дуги. Дабл-даблами отметились Скал Лабисьсьер (29 баллов и 15 подборов) и Майерс Ленард (19 очков и 11 подборов). У «королей» 20 баллов в активе Марвина Бэгли III, 17 — у Де’Аарона Фокса.