«Денвер» победил «Миннесоту», «Портленд» — «Сакраменто»
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Денвер Наггетс» (54−28) на домашнем паркете взял верх над «Миннесотой Тимбервулвз» (36−46) — 99:95.
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Денвер Наггетс» (54−28) на домашнем паркете взял верх над «Миннесотой Тимбервулвз» (36−46) — 99:95.
Самым результативным игроком встречи стал центровой победителей Никола Йокич, оформивший
В параллельной встрече «Портленд Трэйл Блэйзерс» (53−29) также дома обыграл «Сакраменто Кингз» (39−43) — 136:131.
В составе победителей 37 очков на счету Анферни Саймонса, реализовавшего 7 бросков из 11