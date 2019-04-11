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11:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Все пары первого раунда плей-офф НБА

Сегодня, 11 апреля, завершился регулярный чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации.

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Источник: AP 2019

Стали известны все пары первого раунда плей-офф.

Восточная конференция:

«Милуоки Бакс» — «Детройт Пистонс»,
«Торонто Рэпторс» — «Орландо Мэджик»,
«Филадельфия Сиксерс» — «Бруклин Нетс»,
«Бостон Селтикс» — «Индиана Пэйсерс».

Западная конференция:

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Лос-Анджелес Клипперс».
«Денвер Наггетс» — «Сан-Антонио Спёрс»,
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Оклахома-Сити Тандер»,
«Хьюстон Рокетс» — «Юта Джаз».

Победителем регулярного сезона и Восточной конференции стал «Милуоки», одержавший 60 побед в 82 матчах. Первым в Западной конференции с соотношением выигрышей и проигрышей 57−25 финишировал «Голден Стэйт».

Эта команда из штата Окленд является действующим чемпионом. В финале плей-офф 2018 года «воины» обыграли «Кливленд Кавальерс» (4−0) и третий раз за четыре сезона стали победителями.

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