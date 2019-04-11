Все пары первого раунда плей-офф НБА

Победителем регулярного сезона и Восточной конференции стал «Милуоки», одержавший 60 побед в 82 матчах. Первым в Западной конференции с соотношением выигрышей и проигрышей 57−25 финишировал «Голден Стэйт».

Эта команда из штата Окленд является действующим чемпионом. В финале плей-офф 2018 года «воины» обыграли «Кливленд Кавальерс» (4−0) и третий раз за четыре сезона стали победителями.