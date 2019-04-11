В НБА установлен рекорд по числу матчей, собравших аншлаги
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) установлен новый рекорд по числу матчей регулярного чемпионата, собравших аншлаги.
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) установлен новый рекорд по числу матчей регулярного чемпионата, собравших аншлаги.
Как сообщается на сайте НБА, в сезоне-2018/19 все билеты были проданы на 760 встреч «регулярки», в прошлом сезоне эта отметка составила 741 матч.
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Всего игры регулярного чемпионата НБА посетили 21,9 миллиона человек, что стало четвертым результатом в истории. Отмечается, что на посещаемость повлияло сокращение пропускной способности арен в связи с реконструкцией спортивных сооружений клубов лиги.