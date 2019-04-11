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20:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В НБА установлен рекорд по числу матчей, собравших аншлаги

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) установлен новый рекорд по числу матчей регулярного чемпионата, собравших аншлаги.

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Источник: AP 2019

Как сообщается на сайте НБА, в сезоне-2018/19 все билеты были проданы на 760 встреч «регулярки», в прошлом сезоне эта отметка составила 741 матч.

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Всего игры регулярного чемпионата НБА посетили 21,9 миллиона человек, что стало четвертым результатом в истории. Отмечается, что на посещаемость повлияло сокращение пропускной способности арен в связи с реконструкцией спортивных сооружений клубов лиги.

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