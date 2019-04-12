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10:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ларри Дрю покинул пост главного тренера «Кливленда»

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Ларри Дрю покинул пост главного тренера клуба НБА «Кливленд Кавальерс», сообщается на сайте лиги.

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61-летний специалист работал в системе «Кавальерс» с 2016 года. Дрю возглавил «Кливленд» в октябре 2018 года, сменив на посту главного тренера Тайрона Лью.

«Мы очень ценим и уважаем Ларри и работу, которую он выполнял на посту главного тренера на протяжении почти всего сезона, — сказал генеральный менеджер “Кливленда” Коби Альтман. — Ларри уважительно отказался участвовать в процессе поиска нового тренера и решил покинуть “Кливленд”. Мы все желаем ему только лучшего в будущем».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Кливленд» в сезоне-2018/19 не смог пробиться в плей-офф НБА, заняв 14-е место в Восточной конференции.

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