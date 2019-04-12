Ларри Дрю покинул пост главного тренера «Кливленда»

61-летний специалист работал в системе «Кавальерс» с 2016 года. Дрю возглавил «Кливленд» в октябре 2018 года, сменив на посту главного тренера Тайрона Лью.

«Мы очень ценим и уважаем Ларри и работу, которую он выполнял на посту главного тренера на протяжении почти всего сезона, — сказал генеральный менеджер “Кливленда” Коби Альтман. — Ларри уважительно отказался участвовать в процессе поиска нового тренера и решил покинуть “Кливленд”. Мы все желаем ему только лучшего в будущем».