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00:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Уолтон ушёл с поста главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс»

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» и главный тренер команды Люк Уолтон пришли к соглашению о прекращении сотрудничества, сообщает официальный сайт калифорнийского клуба.

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Источник: AFP 2019

В заявлении клуба генеральный менеджер Роб Пелинка выражает благодарность специалисту за годы сотрудничества и желает всего лучшего как Люку, так и его семье. В свою очередь Уолтон выразил благодарность боссу клуба Джине Басс за предоставленную возможность поработать с «Лейкерс».

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Люк Уолтон возглавлял калифорнийцев на протяжении трёх сезонов. За годы работы с командой Уолтон добился с ней 98 побед и проиграл в 148 встречах. Нынешний сезон стал лучшим за последние несколько лет, «Лейкерс» завершил его на десятом месте в Западной конференции и не выполнил поставленной цели по выходу в плей-офф.

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