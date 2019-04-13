Без Леброна и Мозгова: в субботу пройдут первые матчи плей-офф НБА

Источник: AP 2019

Еще четыре серии первого раунда начнутся в воскресенье: «Бостон» — «Индиана», «Портленд» — «Оклахома», «Милуоки» — «Детройт» и «Хьюстон» — «Юта».

«Сан-Антонио» повторяет рекорд НБА

Действующий чемпион «Голден Стэйт» стал победителем Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. Главный тренер «воинов» Стив Керр стал вторым тренером в истории НБА, чья команда выиграла свой дивизион в пяти сезонах подряд. Первым был Пэт Райли, который выигрывал Тихоокеанский дивизион с «Лейкерс» девять раз подряд — с 1982 по 1990 год.

Баскетболисты «Сан-Антонио» повторили рекорд НБА, установленный 48 лет назад. «Шпоры» вышли в плей-офф в 22-м сезоне подряд, ранее такого результата добивался «Сиракьюз/Филадельфия» (с 1950 по 1971 год). Соперником «Сан-Антонио» по первому раунду станет «Денвер», не игравший в плей-офф с 2013 года. Самая продолжительная из активных серий без попаданий в плей-офф принадлежит «Сакраменто» (13 сезонов подряд).

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Впервые за семь лет вышел в плей-офф «Орландо» Тимофея Мозгова, однако россиянин из-за травмы так и не провел ни одной игры в форме «Мэджик». В плей-офф Мозгов не сыграет, под вопросом и его участие в Кубке мира в сентябре. Лидерами «Орландо» являются черногорец Никола Вучевич и француз Эван Фурнье.

«Милуоки», ведомый Яннисом Адетокунбо, попытается впервые с 2001 года преодолеть барьер первого раунда плей-офф. Помешать «Милуоки» постарается «Детройт», попавший в плей-офф только второй раз за последние десять лет.

«Хьюстон», в составе которого выступает самый результативный игрок НБА и самый ценный игрок регулярного чемпионата по мнению игроков Джеймс Харден (36,1 очка в среднем за игру), в первом раунде встретится с «Ютой».

«Бруклин», владельцем которого является российский бизнесмен Михаил Прохоров, впервые за четыре сезона вышел в плей-офф.

«Лейкерс»: шесть лет без плей-офф

Одной из самых громких историй сезона стало провальное выступление «Лос-Анджелес Лейкерс» в первый год после прихода в команду Леброна Джеймса. «Лейкерс» заняли десятое место в Западной конференции, потеряв шансы на выход в плей-офф за 10 игр до конца регулярного чемпионата. Последний раз калифорнийский клуб играл в плей-офф в 2013 году.

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Леброн Джеймс не вышел со своей командой в плей-офф впервые с 2005 года. Состояние здоровья позволило «Королю» провести только 55 матчей, в которых он набирал в среднем по 27,4 очка, делал по 8,5 подбора и 8,3 передачи. По итогам сезона пост президента «Лейкерс» покинул легендарный Мэджик Джонсон.

«Мне не терпится узнать, кто сядет со мной в один автомобиль и захочет совершить эту поездку на вершину. Я знаю, на что способен, знаю, к чему стремлюсь. Я никогда не жульничал. Гарантирую, что буду настроен на чемпионство до самого конца своей карьеры», — заявил Джеймс в ответ на критику, согласно которой после переезда в Лос-Анджелес его приоритетом стал бизнес, а не спортивные результаты.