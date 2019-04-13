Без Леброна и Мозгова: в субботу пройдут первые матчи плей-офф НБА
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости, Семён Галькевич. Четырьмя матчами в субботу начинается розыгрыш
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости, Семён Галькевич. Четырьмя матчами в субботу начинается розыгрыш
Еще четыре серии первого раунда начнутся в воскресенье: «Бостон» — «Индиана», «Портленд» — «Оклахома», «Милуоки» — «Детройт» и «Хьюстон» — «Юта».
Действующий чемпион «Голден Стэйт» стал победителем Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. Главный тренер «воинов» Стив Керр стал вторым тренером в истории НБА, чья команда выиграла свой дивизион в пяти сезонах подряд. Первым был Пэт Райли, который выигрывал Тихоокеанский дивизион с «Лейкерс» девять раз подряд — с 1982 по 1990 год.
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Впервые за семь лет вышел в
«Милуоки», ведомый Яннисом Адетокунбо, попытается впервые с 2001 года преодолеть барьер первого раунда
«Хьюстон», в составе которого выступает самый результативный игрок НБА и самый ценный игрок регулярного чемпионата по мнению игроков Джеймс Харден (36,1 очка в среднем за игру), в первом раунде встретится с «Ютой».
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Одной из самых громких историй сезона стало провальное выступление «Лос-Анджелес Лейкерс» в первый год после прихода в команду Леброна Джеймса. «Лейкерс» заняли десятое место в Западной конференции, потеряв шансы на выход в
Леброн Джеймс не вышел со своей командой в
«Мне не терпится узнать, кто сядет со мной в один автомобиль и захочет совершить эту поездку на вершину. Я знаю, на что способен, знаю, к чему стремлюсь. Я никогда не жульничал. Гарантирую, что буду настроен на чемпионство до самого конца своей карьеры», — заявил Джеймс в ответ на критику, согласно которой после переезда в
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