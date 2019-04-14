«Бруклин» обыграл «Филадельфию» в стартовом матче первого раунда плей-офф НБА
ТАСС, 14 апреля. «Бруклин» со счетом 111:102 обыграл «Филадельфию» в стартовом матче серии первого раунда
ТАСС, 14 апреля. «Бруклин» со счетом 111:102 обыграл «Филадельфию» в стартовом матче серии первого раунда
Самым результативным игроком матча стал форвард «Филадельфии» Джимми Батлер, который набрал 36 очков.
По итогам регулярного чемпионата «Бруклин» занял шестое место турнирной таблице Восточной конференции, «Филадельфия» — третье.
В предыдущий раз «Бруклин» играл в
«Филадельфия» 47 раз выходила в стадию
Счет в серии стал 1−0 в пользу «Бруклина», следующий матч состоится в Филадельфии в ночь на 16 апреля.