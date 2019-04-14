«Бруклин» обыграл «Филадельфию» в стартовом матче первого раунда плей-офф НБА

В предыдущий раз «Бруклин» играл в плей-офф в сезоне-2014/15, тогда клуб вышел с восьмого места в Восточной конференции и уступил в серии первого раунда «Атланте» со счетом 2−4. Наивысшим достижением «Нетс» в НБА является выход в финал в сезонах 2002 и 2003 годов. 51% акций «Бруклина» принадлежит российскому бизнесмену Михаилу Прохорову. «Бруклин» двадцатый раз принимает участие в плей-офф НБА.