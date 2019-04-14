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00:41 (мск), источник: ТАСС

«Бруклин» обыграл «Филадельфию» в стартовом матче первого раунда плей-офф НБА

ТАСС, 14 апреля. «Бруклин» со счетом 111:102 обыграл «Филадельфию» в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча прошла в Филадельфии.

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Источник: AP 2019

Самым результативным игроком матча стал форвард «Филадельфии» Джимми Батлер, который набрал 36 очков.

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По итогам регулярного чемпионата «Бруклин» занял шестое место турнирной таблице Восточной конференции, «Филадельфия» — третье.

В предыдущий раз «Бруклин» играл в плей-офф в сезоне-2014/15, тогда клуб вышел с восьмого места в Восточной конференции и уступил в серии первого раунда «Атланте» со счетом 2−4. Наивысшим достижением «Нетс» в НБА является выход в финал в сезонах 2002 и 2003 годов. 51% акций «Бруклина» принадлежит российскому бизнесмену Михаилу Прохорову. «Бруклин» двадцатый раз принимает участие в плей-офф НБА.

«Филадельфия» 47 раз выходила в стадию плей-офф, на счету клуба три титула чемпиона НБА (1955, 1967, 1983).

Счет в серии стал 1−0 в пользу «Бруклина», следующий матч состоится в Филадельфии в ночь на 16 апреля.

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