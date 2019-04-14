Трёхочковый Огастина принёс «Орландо» победу над «Торонто» в первом матче серии
В первом матче четвертьфинальной серии
В первом матче четвертьфинальной серии
Главным героем встречи стал разыгрывающий «Мэджик» Ди Джей Огастин, в активе которого 25 очков и победный трёхочковый за 4,2 секунды до финальной сирены.
Самым результативным игроком в составе «Торонто» стал форвард Кавай Леонард, который набрал 25 очков. Близок к
Таким образом, «Орландо» открыл счёт в четвертьфинальной серии — 1:0. Вторая встреча команд состоится 17 апреля и также пройдёт в Торонто.