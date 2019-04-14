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09:56 (мск), источник: ТАСС

«Голден Стэйт» обыграл «Клипперс» в матче плей-офф НБА. Карри набрал 38 очков

ТАСС, 14 апреля. «Голден Стэйт» дома обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» со счетом 121:104 в первом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AP 2019

У победителей самым результативным игроком стал Стеф Карри, на счету которого 38 очков и 15 подборов. В составе проигравших Монтрезл Харрелл набрал 26 очков.

Карри забросил восемь трехочковых бросков. Он вышел на первое место в истории НБА по количеству точных трехочковых в плей-офф, обойдя Рэя Аллена — 386. Причем ему понадобилось на это лишь 91 игра, а Аллен провел 171 встречу.

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу действующего чемпиона НБА. Следующая встреча состоится в ночь на 16 апреля.

В другом первом матче первого раунда «Торонто» дома уступил «Орландо» со счетом 101:104. Героем встречи стал разыгрывающий Ди Джей Огастин, в активе которого 25 очков и победный трехочковый за 4,2 секунды до финальной сирены.

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