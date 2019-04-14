«Голден Стэйт» обыграл «Клипперс» в матче плей-офф НБА. Карри набрал 38 очков
ТАСС, 14 апреля. «Голден Стэйт» дома обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» со счетом 121:104 в первом матче первого раунда
ТАСС, 14 апреля. «Голден Стэйт» дома обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» со счетом 121:104 в первом матче первого раунда
У победителей самым результативным игроком стал Стеф Карри, на счету которого 38 очков и 15 подборов. В составе проигравших Монтрезл Харрелл набрал 26 очков.
Карри забросил восемь трехочковых бросков. Он вышел на первое место в истории НБА по количеству точных трехочковых в
Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу действующего чемпиона НБА. Следующая встреча состоится в ночь на 16 апреля.
В другом первом матче первого раунда «Торонто» дома уступил «Орландо» со счетом 101:104. Героем встречи стал разыгрывающий Ди Джей Огастин, в активе которого 25 очков и победный трехочковый за 4,2 секунды до финальной сирены.