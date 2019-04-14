«Голден Стэйт» обыграл «Клипперс» в матче плей-офф НБА. Карри набрал 38 очков

Источник: AP 2019

У победителей самым результативным игроком стал Стеф Карри, на счету которого 38 очков и 15 подборов. В составе проигравших Монтрезл Харрелл набрал 26 очков.

Карри забросил восемь трехочковых бросков. Он вышел на первое место в истории НБА по количеству точных трехочковых в плей-офф, обойдя Рэя Аллена — 386. Причем ему понадобилось на это лишь 91 игра, а Аллен провел 171 встречу.

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу действующего чемпиона НБА. Следующая встреча состоится в ночь на 16 апреля.