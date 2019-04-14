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10:24 (мск), источник: ТАСС

Дабл-дабл Дерозана помог «Сан-Антонио» победить «Денвер» в матче плей-офф НБА

ТАСС, 14 апреля. «Сан-Антонио» в гостях обыграл «Денвер» со счетом 101:96 в первом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AP 2019

У победителей самым результативным игроком стал Демар Дерозан, на счету которого 18 очков и 12 подборов. В составе проигравших 20 очков набрал Гэри Харрис, трипл-дабл оформил Никола Йокич — 10 очков, 14 подборов, 14 передач.

Победа над «Денвером» стала 1413-й для главного тренера «Сан-Антонио» Грегга Поповича, он установил рекорд НБА по общему количеству побед в регулярных чемпионатах и плей-офф. Ранее рекорд по этому показателю принадлежал Ленни Уилкенсу, который одержал 1412 побед. Помимо этого, 70-летнему Поповичу принадлежит рекорд лиги по количеству побед с одной командой. Попович с 1996 года возглавляет «Сан-Антонио» и не тренировал ни одну другую команду НБА.

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Сан-Антонио». Следующая встреча состоится 17 апреля на домашней площадке «Денвера».

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