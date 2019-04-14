Дабл-дабл Дерозана помог «Сан-Антонио» победить «Денвер» в матче плей-офф НБА
ТАСС, 14 апреля. «Сан-Антонио» в гостях обыграл «Денвер» со счетом 101:96 в первом матче первого раунда
ТАСС, 14 апреля. «Сан-Антонио» в гостях обыграл «Денвер» со счетом 101:96 в первом матче первого раунда
У победителей самым результативным игроком стал Демар Дерозан, на счету которого 18 очков и 12 подборов. В составе проигравших 20 очков набрал Гэри Харрис,
Победа над «Денвером» стала 1413-й для главного тренера «Сан-Антонио» Грегга Поповича, он установил рекорд НБА по общему количеству побед в регулярных чемпионатах и
Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Сан-Антонио». Следующая встреча состоится 17 апреля на домашней площадке «Денвера».