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07:56 (мск), источник: ТАСС

«Портленд» обыграл «Оклахому» в первом матче первого раунда плей-офф НБА

ТАСС, 15 апреля. «Портленд» на своей площадке со счетом 104:99 обыграл «Оклахому» в первом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AP 2019

У победителей самым результативным игроком стал разыгрывающий Дамиан Лиллард (30).

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У проигравших больше всех очков набрал форвард Пол Джордж (26), защитник Расселл Уэстбрук сделал трипл-дабл (24 очка + 10 передач + 10 подборов).

По итогам регулярного чемпионата «Портленд» занял третье место в Западной конференции, одержав 53 победы в 82 матчах. «Оклахома» стала шестой, в активе команды 49 побед.

«Портленд» становился чемпионом НБА в сезоне-1976/77, «Оклахома» также становилась чемпионом ассоциации один раз в сезоне-1978/79, тогда команда базировалась в Сиэтле.

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Портленда». Следующая встреча состоится в Портленде в ночь на 17 апреля.

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