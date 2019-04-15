«Портленд» обыграл «Оклахому» в первом матче первого раунда плей-офф НБА

Источник: AP 2019

У победителей самым результативным игроком стал разыгрывающий Дамиан Лиллард (30).

У проигравших больше всех очков набрал форвард Пол Джордж (26), защитник Расселл Уэстбрук сделал трипл-дабл (24 очка + 10 передач + 10 подборов).

По итогам регулярного чемпионата «Портленд» занял третье место в Западной конференции, одержав 53 победы в 82 матчах. «Оклахома» стала шестой, в активе команды 49 побед.

«Портленд» становился чемпионом НБА в сезоне-1976/77, «Оклахома» также становилась чемпионом ассоциации один раз в сезоне-1978/79, тогда команда базировалась в Сиэтле.