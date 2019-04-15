«Портленд» обыграл «Оклахому» в первом матче первого раунда плей-офф НБА
ТАСС, 15 апреля. «Портленд» на своей площадке со счетом 104:99 обыграл «Оклахому» в первом матче первого раунда
ТАСС, 15 апреля. «Портленд» на своей площадке со счетом 104:99 обыграл «Оклахому» в первом матче первого раунда
У победителей самым результативным игроком стал разыгрывающий Дамиан Лиллард (30).
У проигравших больше всех очков набрал форвард Пол Джордж (26), защитник Расселл Уэстбрук сделал
По итогам регулярного чемпионата «Портленд» занял третье место в Западной конференции, одержав 53 победы в 82 матчах. «Оклахома» стала шестой, в активе команды 49 побед.
«Портленд» становился чемпионом НБА в сезоне-1976/77, «Оклахома» также становилась чемпионом ассоциации один раз в сезоне-1978/79, тогда команда базировалась в Сиэтле.
Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Портленда». Следующая встреча состоится в Портленде в ночь на 17 апреля.