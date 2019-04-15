Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» разгромить «Детройт» в матче плей-офф НБА
ТАСС, 15 апреля. «Милуоки» дома разгромил «Детройт» со счетом 121:86 в первом матче первого раунда
ТАСС, 15 апреля. «Милуоки» дома разгромил «Детройт» со счетом 121:86 в первом матче первого раунда
В составе победителей самым результативным стал форвард Яннис Адетокунбо, на счету которого 27 очков и 17 подборов. У проигравших 21 очко набрал защитник Люк Кеннард.
По итогам регулярного чемпионата «Милуоки» занял первое место в Восточной конференции, «Детройт» — восьмое.
Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Милуоки». Следующая встреча состоится в ночь на 17 апреля.