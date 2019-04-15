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08:21 (мск), источник: ТАСС

Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» разгромить «Детройт» в матче плей-офф НБА

ТАСС, 15 апреля. «Милуоки» дома разгромил «Детройт» со счетом 121:86 в первом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AP 2019

В составе победителей самым результативным стал форвард Яннис Адетокунбо, на счету которого 27 очков и 17 подборов. У проигравших 21 очко набрал защитник Люк Кеннард.

По итогам регулярного чемпионата «Милуоки» занял первое место в Восточной конференции, «Детройт» — восьмое.

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Милуоки». Следующая встреча состоится в ночь на 17 апреля.

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