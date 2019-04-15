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08:47 (мск), источник: ТАСС

«Хьюстон» разгромил «Юту» в матче плей-офф НБА. Харден набрал 29 очков

ТАСС, 15 апреля. «Хьюстон» дома обыграл «Юту» со счетом 122:90 в первом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AP 2019

В составе победителей самым результативным стал защитник Джеймс Харден, на счету которого 29 очков, 10 подборов и 8 передач. У проигравших дабл-дабл (22 очка + 12 подборов) сделал центровой Руди Гобер.

По итогам регулярного чемпионата «Хьюстон» занял четвертое место в Западной конференции, «Юта» — пятое.

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Хьюстона». Следующая встреча состоится в ночь на 17 апреля.

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