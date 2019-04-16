«Клипперс» победили «Голден Стэйт» в матче плей-офф НБА, отыграв отставание в 31 очко

Источник: AP 2019

Заключительную четверть «Клипперс» выиграли со счетом 41:23. У победителей самым результативным игроком стал защитник Лу Уильямс, оформивший дабл-дабл (36 очков, 11 результативных передач), форвард Монтрезл Харрелл также сделал дабл-дабл (25 очков, 10 подборов). У проигравших больше всех очков набрал разыгрывающий Стефен Карри (29).

«Клипперс» сравняли счет в серии до четырех побед — 1−1. «Клипперс» побили собственный рекорд, установленный в апреле 2012 года, когда в 1/8 финала НБА обыграли «Мемфис», уступая с разницей в 27 очков (87:86).

В другом матче дня «Филадельфия» на своей площадке со счетом 145:123 обыграла «Бруклин», также сравняв счет в серии до четырех побед (1−1). У победителей самым результативным игроком стал центровой Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл (23 очка, 10 подборов), разыгрывающий Бен Симмонс сделал трипл-дабл (18 очков, 12 передач, 10 подборов). У проигравших больше всех очков набрал разыгрывающий Спенсер Динвидди (19).