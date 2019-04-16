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10:25 (мск), источник: ТАСС

«Клипперс» победили «Голден Стэйт» в матче плей-офф НБА, отыграв отставание в 31 очко

ТАСС, 16 апреля. Клуб «Лос-Анджелес Клипперс» в гостях обыграл действующего чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт» во втором матче первого раунда плей-офф со счетом 135:131. Впервые в истории плей-офф НБА команда сумела победить соперника, уступая в матче с разницей в 31 очко.

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Источник: AP 2019

Заключительную четверть «Клипперс» выиграли со счетом 41:23. У победителей самым результативным игроком стал защитник Лу Уильямс, оформивший дабл-дабл (36 очков, 11 результативных передач), форвард Монтрезл Харрелл также сделал дабл-дабл (25 очков, 10 подборов). У проигравших больше всех очков набрал разыгрывающий Стефен Карри (29).

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«Клипперс» сравняли счет в серии до четырех побед — 1−1. «Клипперс» побили собственный рекорд, установленный в апреле 2012 года, когда в 1/8 финала НБА обыграли «Мемфис», уступая с разницей в 27 очков (87:86).

В другом матче дня «Филадельфия» на своей площадке со счетом 145:123 обыграла «Бруклин», также сравняв счет в серии до четырех побед (1−1). У победителей самым результативным игроком стал центровой Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл (23 очка, 10 подборов), разыгрывающий Бен Симмонс сделал трипл-дабл (18 очков, 12 передач, 10 подборов). У проигравших больше всех очков набрал разыгрывающий Спенсер Динвидди (19).

Следующие встречи между командами состоятся в ночь на 19 апреля.

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