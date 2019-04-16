«Клипперс» совершили рекордный камбэк в истории плей-офф НБА

«Клипперс» в понедельник в гостях взяли верх над «Голден Стэйт» — 135:131. За 7 минут 31 секунду до конца третьей четверти «Лос-Анджелес» проигрывал 31 очко, но сумел ликвидировать отставание и добыть победу.

Предыдущий рекорд принадлежал другому клубу из Лос-Анджелеса — «Лейкерс». В 1989 году «Лейкерс» в матче серии с «Сиэтл Суперсоникс» отыграли 29 очков и одержали победу в данной встрече.