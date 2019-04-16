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14:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Клипперс» совершили рекордный камбэк в истории плей-офф НБА

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Баскетболисты «Лос-Анджелес Клипперс» во втором матче серии с «Голден Стэйт Уорриорз» совершили самый большой камбэк в истории плей-офф НБА, сообщает ESPN.

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Источник: AP 2019

«Клипперс» в понедельник в гостях взяли верх над «Голден Стэйт» — 135:131. За 7 минут 31 секунду до конца третьей четверти «Лос-Анджелес» проигрывал 31 очко, но сумел ликвидировать отставание и добыть победу.

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Предыдущий рекорд принадлежал другому клубу из Лос-Анджелеса — «Лейкерс». В 1989 году «Лейкерс» в матче серии с «Сиэтл Суперсоникс» отыграли 29 очков и одержали победу в данной встрече.

В другом матче дня «Филадельфия» победила дома «Бруклин» со счетом 145:123 и повторила рекорд «Лейкерс» в плей-офф по набранным очкам одной командой за одну четверть (51), который был установлен в 1962 году. Также «Филадельфия» во встрече с «Бруклином» установила рекорд клуба по набранным очкам за игру плей-офф.

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