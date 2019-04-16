«Клипперс» совершили рекордный камбэк в истории плей-офф НБА
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Баскетболисты «Лос-Анджелес Клипперс» во втором матче серии с «Голден Стэйт Уорриорз» совершили самый большой камбэк в истории
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Баскетболисты «Лос-Анджелес Клипперс» во втором матче серии с «Голден Стэйт Уорриорз» совершили самый большой камбэк в истории
«Клипперс» в понедельник в гостях взяли верх над «Голден Стэйт» — 135:131. За 7 минут 31 секунду до конца третьей четверти «Лос-Анджелес» проигрывал 31 очко, но сумел ликвидировать отставание и добыть победу.
Предыдущий рекорд принадлежал другому клубу из
В другом матче дня «Филадельфия» победила дома «Бруклин» со счетом 145:123 и повторила рекорд «Лейкерс» в