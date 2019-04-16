Демаркус Казинс получил травму в матче плей-офф НБА с «Клипперс»
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Центровой «Голден Стэйт» Демаркус Казинс получил травму четырехглавой мышцы бедра во втором матче серии первого раунда
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Центровой «Голден Стэйт» Демаркус Казинс получил травму четырехглавой мышцы бедра во втором матче серии первого раунда
«Голден Стэйт» дома в понедельник уступил «Клипперс» со счетом 131:135. Казинс покинул площадку в первой четверти встречи. Главный тренер «Уорриорз» Стив Керр после игры заявил, что травма Казинса является довольно серьезной. Сроки восстановления 28-летнего баскетболиста не уточнятся.
В нынешнем сезоне за 30 матчей в НБА Казинс набирал 16,3 очка, делал 8,2 подбора и отдавал 3,6 передачи.