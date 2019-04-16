Демаркус Казинс получил травму в матче плей-офф НБА с «Клипперс»

«Голден Стэйт» дома в понедельник уступил «Клипперс» со счетом 131:135. Казинс покинул площадку в первой четверти встречи. Главный тренер «Уорриорз» Стив Керр после игры заявил, что травма Казинса является довольно серьезной. Сроки восстановления 28-летнего баскетболиста не уточнятся.