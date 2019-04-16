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11:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Демаркус Казинс получил травму в матче плей-офф НБА с «Клипперс»

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Центровой «Голден Стэйт» Демаркус Казинс получил травму четырехглавой мышцы бедра во втором матче серии первого раунда плей-офф НБА, сообщается на сайте ассоциации.

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Источник: AP 2019

«Голден Стэйт» дома в понедельник уступил «Клипперс» со счетом 131:135. Казинс покинул площадку в первой четверти встречи. Главный тренер «Уорриорз» Стив Керр после игры заявил, что травма Казинса является довольно серьезной. Сроки восстановления 28-летнего баскетболиста не уточнятся.

В нынешнем сезоне за 30 матчей в НБА Казинс набирал 16,3 очка, делал 8,2 подбора и отдавал 3,6 передачи.

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